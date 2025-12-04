«Единая Россия» расширяет соцподдержку многодетных семей

Мособлдума рассмотрела сразу в трех чтениях поправки в закон «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Изменения снимают территориальные ограничения для выплат на школьную форму и спортивную одежду, позволяя семьям получать помощь независимо от места обучения ребенка.​

Вопрос об этом был задан в ходе личного приема в Общественной приемной «Единой России» многодетной мамой из Люберец Марией Стрельцовой — она планировала обучение детей в ближайшей к дому школе Москвы.

Секретарь областного отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов дал поручение профильным комитетам подготовить поправки в законодательство.

«Родители вправе выбирать ту школу, которая наиболее удобна их ребенку.Все наши многодетные семьи должны получать максимальную помощь. Это задача, поставленная Президентом. Поэтому фракция „Единой России“единогласно поддержала законодательное решение“, — подчеркнул парламентарий.

За последние годы благодаря демографической политике государства число многодетных семей в Подмосковье выросло в четыре раза — сейчас их более 115 тысяч, в них воспитывается свыше 380 тысяч детей. Ежегодно добавляется около 7 тысяч таких семей.​ Принятые поправки расширяют число получателей мер поддержки, обеспечивая школьников необходимой одеждой и спортинвентарем.

Игорь Брынцалов сообщил, что общие расходы бюджета по этому направлению с 2026 года составят 66 миллионов рублей в год.

«Поддержка семей с детьми остается приоритетом демографической политики региона. Теперь помощь будет доступна и тем, кто учится в других регионах. Это затронет около 15 тысяч детей — ежегодная выплата составляет 3 тысячи рублей на ребенка. Дополнительно — 7 000 руб. таким семьям с низкими доходами», — рассказал Брынцалов.

Основная часть выплат направляется семьям автоматически, в беззаявительном порядке, перед началом учебного года в августе. Если выплата не поступила, можно подать заявление на региональном портале госуслуг до 5 декабря.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.