«Единая Россия» проверила качество капремонта детсада «Колокольчик» в Павловском Посаде

Дошкольное отделение «Колокольчик» было построено в 1982 году. На данном строительном объекте работает 80 человек, а общая строительная готовность составляет 96%.

«Сейчас подрядчики завершают монтаж фасада, отделку подвального помещения. Также в связи с наступлением благоприятных погодных условий, подрядчики начали мероприятия по благоустройству прилегающей территории. В понедельник ожидается поставка систем дымоудаления, которые будут установлены на следующей неделе», — сказал заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Филлип Ефанов.

В рамках Народной программы партии «Единая Россия» капитальный ремонт проходит еще в четырех образовательных учреждениях: в Школе-интернате, образовательном корпусе МОУ «Лицей № 2 имени Вячеслава Тихонова» (бывшая школа № 4), школе № 11 поселка Большие Дворы и детском саду «Незабудка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что к новому учебному году в Подмосковье планируется отремонтировать 42 школы и 23 детских сада. Работы в учебных заведениях ведутся в рамках президентской программы капремонта.

«Подмосковье — самый быстрорастущий регион в стране, и чтобы успевать за этими темпами, важно больше строить и обновлять наших школ и детских садов. В этом направлении мы сегодня лидеры, и хорошим подспорьем стала Президентская программа капремонта», — отметил губернатор.

Он отметил, что очень важно дать одинаковые возможности для ребят и в городе, и в небольшом поселке. За два года было обновлено 130 школ, 40 детсадов и более 10 колледжей Подмосковья. Важно сохранить те школы, через которые прошли поколения жителей Московской области. В ближайшие три года планируется отремонтировать больше 140 школ, 50 садиков и 16 колледжей.