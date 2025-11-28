«Единая Россия» провела Всероссийский форум муниципальных депутатов

Развитие муниципального звена и задачи на 2026 год обсудила «Единая Россия» на Всероссийском форуме муниципальных депутатов. На финальном мероприятии Года муниципальных депутатов в Москве собрались более 200 делегатов со всей страны, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Единая Россия» — абсолютный лидер среди российских партий по уровню представительства на муниципальном уровне. Их общая численность превышает 130 тысяч человек — это 84% от числа всех местных депутатов, подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума.

«Работа муниципальным депутатом — не привилегия, а особая ответственность и весьма непростой вызов, который каждый депутат принимает. Люди, с которыми вы работаете, наши граждане, все вопросы адресуют непосредственно вам. Это весьма нелегкая работа. Именно вы обеспечиваете самый эффективный контроль на самые разные темы, а с другой стороны — прямой контакт с избирателями. И это создает особую ценность вашей работы и делает нашу партию, „Единую Россию“, действительно народной партией. Хочу еще раз искренне вас поблагодарить за ту работу, которую вы ведете», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии поставил задачи корпусу муниципальных депутатов от «Единой России» на 2026 год. Одной из важнейших он назвал поддержку участников специальной военной операции и их семей.

«Многие из вас, знаю об этом не понаслышке, постоянно занимаются этой темой, занимаются сбором гуманитарной помощи, отправкой ее на линию фронта, помогают близким участников СВО. Эту работу, она тоже весьма и весьма непростая, нужно продолжить до достижения тех целей, которые поставил президент и наша страна», — акцентировал внимание он.

Не менее важно поддержать ветеранов, которые стали депутатами в результате избрания. В этом году депутатами стали 890 участников — втрое больше, чем в прошлом году. Подавляющее большинство из них работают на муниципальном уровне.

Необходимо поддержать и муниципальных депутатов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, чтобы они смогли полноценно выстроиться в современную российскую систему власти.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что муниципальным депутатам принадлежит особая роль в отчете по народной программе «Единой России» и сборе предложений в новую программу. Опираясь на этот документ, можно убедительно и при любой аудитории, включая оппозиционные партии, показать и доказать проделанную работу, отметил он.

«Вы знаете, что мы на выборы всегда идем в последние годы с народной программой. Нужно ее сейчас подготовить. А, с другой стороны, нам нужно будет рассказать нашим людям, нашим избирателям о том, как реализована действующая народная программа, которая была принята в 2021 году. Нам есть, что предъявить. Абсолютное большинство тех обещаний, обязательств, которые брала партия как на федеральном, так и региональном и даже на муниципальном уровнях, исполнены. Поэтому каждый раз, когда мы говорим о каких-то новых объектах, я прошу вас не уставать напоминать нашим людям, нашим избирателям, что это — результат труда большого количества людей. И муниципальных депутатов, и партии „Единая Россия“. Это обеспечит нам победу на выборах. А в ней, я надеюсь, никто не сомневается», — пояснил он.

Перед предстоящей масштабной избирательной кампанией 2026 года все звенья партийной инфраструктуры необходимо перезагрузить, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«Главная задача 2024 года была в том, чтобы работу с нашими первичками вывести на передний план, показать, что для партии сегодня первичное отделение — важнейшее и главное. От первичек пошел запрос на сцепку с муниципальными депутатами. Потому что они находятся рядом и живут в той же повестке, в которой живут наши первички. И, конечно, по окончании 2025 года работу по муниципальным депутатам мы не закончим. Нам нужно отстроить всю нашу внутрипартийную работу с муниципальным звеном», — акцентировал внимание он.

Участники форума представили Дмитрию Медведеву ряд инициатив.

В частности, председатель «Единой России» поддержал создание в регионах координационных депутатских групп для взаимодействия муниципальных депутатов с региональными и федеральными парламентариями; создание цифровой платформы для муниципальных депутатов, которая позволит обмениваться опытом. Также он поручил проработать проведение конкурса «Народный депутат» ежегодно.

Еще одно предложение — создание отдельного образовательного блока для муниципальных депутатов.

В заключение пленарного заседания Дмитрий Медведев вручил орден Мужества депутату Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» Республики Дагестан Хабибу Хамутаеву.

«Есть примеры особого мужества, особого отношения к стране, к своим близким, которые проявляют сегодня наши товарищи, Герои специальной военной операции. И в конечном счете, помимо того, что это подвиг, за который, естественно, всем нужно Героям кланяться в пояс, это скрепляет нашу страну. Знаете, я вспоминаю события 30-летней давности, 25-летней давности, когда у нас все трещит по швам, расползается страна, просто вот между пальцев все утекает. Конфликты бесконечные, проблемы. Нужна была скрепа или общая идея, которая снова вернет нас к состоянию единого народа, живущего в огромной, но единой стране. Что это? Это любовь к Родине. Именно на этих ценностях и базируется программа нашей партии, „Единой России“, — резюмировал председатель партии.

2025 год был объявлен в «Единой России» Годом муниципального депутата. Партия провела по всей стране тематические форумы, посвященные работе этого звена, лучшим практикам взаимодействия с избирателями, решению их проблем и обмену опытом.

На подготовительном этапе по всей стране прошли региональные форумы муниципальных депутатов. На них обсудили вопросы взаимодействия депутатов и первичного звена партии с жителями, реализацию народной программы и гуманитарной миссии партии по поддержке бойцов СВО, их семей и воссоединенных регионов. Участники затронули темы предварительного голосования и выборов, а также подвели промежуточные итоги текущего года и обозначили планы на 2026 год и избирательную кампанию по выборам депутатов Госдумы.