На панельной дискуссии «Единой России» «Служить людям: роль муниципальных депутатов в защите интересов жителей» речь шла о потенциале корпуса муниципальных депутатов партии в решении актуальных проблем людей, формировании и реализации народной программы, содействии достижению задач СВО, поддержке бойцов и их семей, передает пресс-служба партии.

В регионах, где взаимодействие с муниципалитетами выстроено правильно, где есть единая команда, идёт активное развитие, подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«Я всегда был сторонником того, что Россия состоит из субъектов, субъекты — из муниципалитетов. И чем сильнее сегодня муниципалитеты, тем сильнее наши регионы, тем сильнее страна. Как сказал Глава государства, вы — именно те люди, которые непосредственно работают с населением. Вы каждый день решаете проблемы, которые перед вами ставят наши граждане», — сказал секретарь Генсовета.

Он обратил внимание на необходимость усилить участие муниципальных депутатов и регионов в целом в законодательной работе, поскольку на федеральные законопроекты, касающиеся полномочий регионов, часто поступает небольшое количество отзывов.

Слаженная коммуникация, по мнению Владимира Якушева, позволит избежать ситуаций, когда при принятии законов на федеральном уровне возникают противоречия с полномочиями регионов и муниципалитетов.

«Когда мы говорим о том, как должна быть устроена жизнь на „земле“, таких отзывов должно быть 89. Каждый субъект РФ, законодательное собрание, обладая правом законодательной инициативы и имея право делать отзывы на такие законодательные инициативы, обязательно этим правом должны пользоваться. Тогда, принимая законы, вы не будете удивляться, когда этот закон будет приходить на места. В этих процессах вы должны быть более активными. Взаимосвязь между муниципальными депутатами, в том числе — муниципальными депутатами „Единой России“, депутатами, которые работают в региональных заксобраниях, депутатами, которые работают и представляют „Единую Россию“ в Госдуме, должна чётко работать», — подчеркнул секретарь Генсовета.

Владимир Якушев предложил организовать постоянное обучение муниципальных депутатов, в том числе, на площадке Высшей партийной школы. Её филиалы планируется открыть в 10 регионах страны.

«Чтобы работа на муниципальном уровне происходила качественно, нам нужно проводить обучение в постоянном режиме. И если такие площадки появятся не только в Москве, то сделать это будет гораздо проще», — уверен он.

Отдельно Владимир Якушев остановился на исполнении народной программы.

«В 2021 году, когда мы шли на выборы с народной программой, огромная работа была проделана именно в муниципальных образованиях, когда мы собрали все предложения от наших граждан и реализовали это всё в программном документе. На данный момент мы на 80% народную программу выполняем. И, конечно, когда мы будем разговаривать с нашими гражданами, то честно и откровенно должны сказать о том, что у нас не получилось, и как дальше быть, чтобы отработать эти показатели на 100%. В рамках избирательной кампании в 2026 году мы должны собрать все предложения и с новой программой 2026-2031 пойти на выборы, где точно так же отразить все пожелания с мест, которые мы соберём», — сказал секретарь Генсовета.

Он добавил, что при работе над новым программным документом «Единая Россия» намерена максимально задействовать возможности молодёжи, в том числе, «Молодой Гвардии Единой России».

Секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, комментируя итоги форума, подчеркнул, что Форум «Малая Родина — сила России» в очередной раз подтвердил, что эффективное взаимодействие с муниципалитетами и работа на земле — ключевые инструменты «Единой России».

«Подмосковье — один из первых регионов, где была успешно проведена реформа местного самоуправления. За десять лет мы смогли оптимизировать структуру муниципалитетов, сделав её более прозрачной и результативной. Это позволило не только снизить расходы, но и усилить управленческий потенциал, сформировать единые бюджеты и комплексные программы развития территорий», — сказал Игорь Брынцалов.

Особое внимание, по его словам, сегодня уделяется поддержке участников СВО и исполнению народной программы.

«Но без сильных, профессиональных муниципальных депутатов реализовать эти задачи невозможно. Поэтому „Единая Россия“ системно работает над повышением качества их работы: проводит образовательные сессии, ставит четкие показатели эффективности. Наш принцип прост — депутата должны знать по реальным делам. Уже этим летом в рамках регионального форума мы обсудим новые подходы к работе на местах, обменяемся лучшими практиками и наметим дальнейшие шаги по развитию Подмосковья», — добавил Брынцалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.