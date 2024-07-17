В Подмосковье пройдет традиционная акция «Собери ребенка в школу»

В Подмосковье партия «Единая Россия» ежегодно оказывает адресную помощь детям из многодетных, малообеспеченных и других льготных категорий семей в подготовке к началу нового учебного года, передает пресс-служба партии.

Пункты сбора рюкзаков организуют на базе приемных и штабов общественной поддержки партии, подчеркнул врио секретаря Генсовета «Единой России» на федеральном штабе по капремонту и строительству новых образовательных учреждений.

«В прошлом году такую помощь получили почти двести двадцать тысяч детей по всей стране. При этом более 60 тысяч — это дети из Донбасса и Новороссии. Прошу в этом году уделить особое внимание семьям в новых регионах, а также семьям участников СВО. Эта категория должна постоянно находиться в зоне нашего внимания», — сказал Владимир Якушев.

Также «Единая Россия» проведет акции по оказанию помощи школам и по проверке их готовности к началу учебного года.

«Прошу Алёну Игоревну Аршинову вместе с координаторами партпроекта„Новая школа“, депутатами всех уровней, „Молодой Гвардией Единой России“, вместе с родительскими комитетами школ организовать необходимую работу», — заявил врио секретаря Генсовета «Единой России».

Как отметил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов партийцы, как и прежде, развернут сбор школьных наборов на базе Общественных приемных партии, которые расположены в каждом городском округе Московской области.

«В прошлом году мы обеспечили более 5,5 тыс. детей школьными наборами. Уверен, что в этом году все дети также получат все необходимое к учебному году. Наряду с детьми из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей есть еще одна важная категория, которая нуждается в нашем внимании, — это дети участников спецоперации и ветеранов боевых действий. Депутатский корпус, молодогвардейцы, партийцы до Дня знаний обязательно посетят эти семьи и передадут школьные наборы», — прокомментировал Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.