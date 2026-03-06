«Единая Россия» поздравляет жительниц Подмосковья с 8 Марта

В Балашихе в ДК «Кучино» сегодня открылся традиционный «Женский форум» — площадка, организованная «Единой Россией» совместно с ресурсным центром «Волонтеры Подмосковья». Ее участниками стали около двухсот самых активных и неравнодушных жительниц города, сообщает пресс-служба партии.

Они освоили мастер-класс по созданию букетов, насладились модным показом и протестировали косметику местного производства. Участниц форума поздравил секретарь подмосковной «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«8 марта для нас — не просто Международный женский день, а родной праздник с глубоким смыслом. Благодарю каждую из вас и желаю всего самого доброго. Сегодня особо хочу обратиться к женам, матерям, вдовам наших героев: спасибо за ваше мужество, терпение, за то, что храните память и остаетесь опорой для близких», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В Люберцах партийцы поздравили сотрудниц фабрики «Пехорский текстиль» — одного из крупнейших российских производителей пряжи для ручного и машинного вязания. Им вручили почетные грамоты, цветы и подарки, а такжепоблагодарили за ежедневный труд на одном из крупнейших текстильных производств страны. Поздравление прошло прямо в цехах — среди станков.

«Такое внимание — цветы, подарки, добрые слова — по-настоящему мотивирует. Хочется работать с еще большей отдачей, развиваться, чтобы во всем была красота. У нас и так каждый день как праздник, но 8 марта — особенный, наш женский день», — поделилась сотрудница фабрики Екатерина Медова.

В Орехово-Зуево в местной достопримечательности — музее «Чай с вареньем» — секретарь местного отделения партии, депутат Госдумы Геннадий Панин поздравил женщин города.

«То, что делает каждый день женщина — это настоящее волшебство. Вы можете быть полностью включенными в работе, решать сложные задачи, но при этом помнить, какие продукты закончились в холодильнике и что говорили на родительском собрании. Спасибо, что наполняете мир красотой — и внешней, и внутренней, вдохновляете мужчин быть лучше и мотивируете. Потому что за каждым успешным мужчиной стоит женщина», — сказал Геннадий Панин.

Для гостей также подготовили культурно-просветительскую программу: экскурсию по экспозиции музея и мастер-класс по приготовлению варенья.

«Единая Россия» Подмосковья подготовила насыщенную программу к празднику: в регионе проходят праздничные концерты и творческие вечера, мастер-классы по флористике и кулинарии, благотворительные и другие акции.Например, 7 марта в Щелкове состоится большая монстрация «Молодой Гвардии Единой России».

