«Единая Россия» поздравляет жителей Московской области с Днем Победы

«Единая Россия» поздравляет жителей Подмосковья с Днем Победы. Это день, когда мы с глубокой благодарностью вспоминаем подвиг наших дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины, передает пресс-служба партии.

«Сколько бы лет ни прошло, 9 мая останется для нашей страны главным днем в году. В нем навсегда соединились радость и боль, гордость и скорбь», — сказал в своем поздравлении председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

Он отметил, что нет в России семьи, которую обошла бы стороной Великая Отечественная война. В каждой — свой Герой. Свои письма с фронта, свои фотографии, которые бережно достают из альбома, чтобы показать детям, рассказать про прадеда и его путь.

«Сегодня бойцы специальной военной операции с честью продолжают ратные традиции своих предков. Также мужественно и самоотверженно они защищают родную землю, которая их вырастила и воспитала. Мы гордимся нашими защитниками. И делаем все необходимое, чтобы они чувствовали надежный тыл и искреннюю заботу, а их семьи ни в чем не знали нужды», — добавил Игорь Брынцалов.

Он пожелал ветеранам, их родным и близким крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой: «Низкий земной поклон всем, кто ковал Победу! А нашим парням на передовой — скорейшего возвращения домой. Светлая память павшим героям. Вечная слава живым. С Днем Великой Победы!».

«Единая Россия» в Московской области подготовила масштабную программу празднования Дня Победы. В регионе проходят сотни различных мероприятий с участием представителей партии и Молодой Гвардии. Особое внимание — ветеранам ВОВ, участникам СВО и их семьям. В округах проходят автопробеги, уроки мужества, возложения цветов, встречи с героями.

В Ступино в преддверии 9 мая организовали военно-исторический фестиваль «Огненная дуга». А в Серпухове в десятый раз состоялась акция «Синий платочек». В поселке Шатурторф у памятника Неизвестному солдату впервые торжественно зажгли Вечный огонь. Флешмоб «Вальс Победы», организованный в разных городах региона Молодой Гвардией «Единой России», объединил тысячи жителей Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.