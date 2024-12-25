«Единая Россия» поздравит ветеранов по всей стране с Новым годом

Старт акции дал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин — он поздравил ветерана Великой Отечественной войны Виталия Чайкина в ЛНР.

«Акцию с „Новым годом, ветеран!“ проводим ежегодно на протяжении нескольких лет, как и вручение фронтовикам подарков накануне Дня Победы. Готовя эти добрые, светлые мероприятия, к великому сожалению, видим, что живых свидетелей тех событий остается все меньше. Сегодня их осталось чуть более 9 тысяч. В следующем году мы отмечаем дату огромной значимости — 80-летие нашей Великой Победы. Кроме этого, следующий год объявлен Президентом России Годом защитника Отечества. Большая ответственность и особая честь для каждого из нас постоянно быть рядом с этими героическими людьми. Они хранят память о подвигах советских солдат и офицеров, которую мы должны сберечь и передать будущим поколениям, они люди удивительной силы духа, воли и мужества», — подчеркнул Александр Сидякин.

В Московской области депутатский корпус «Единой России», партийныеволонтеры и молодогвардейцы с середины декабря навещают ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, передают подарки и поздравления.

«В Московской области проживает свыше 500 участников Великой Отечественной войны. Каждый Новый год мы навещаем наших дорогих ветеранов, поздравляем их с Новым годом и Рождеством, оказываемвсевозможную помощь. В случае если по состоянию здоровья они не могут нас принять, передаем подарки через родственников», — сообщил первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

Напомним, что в Подмосковье проводится целый ряд предновогодних акций. «МастЕРские Деда Мороза», «Елка желаний», поздравление пациентов «Добрых комнат» и бойцов, проходящих реабилитацию в санаториях и Центрах региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.