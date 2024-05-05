«Единая Россия» поздравила жителей Подмосковья и участников СВО с Пасхой

Участники партии «Единая Россия» поздравила жителей Подмосковья и участников СВО с праздником Пасхи. Особое внимание было уделено семьям участников СВО, сообщает пресс-служба партии.

Активисты, волонтеры и сторонники партии провели благотворительные акции и передали куличи к Пасхе бойцам спецоперации в военные госпитали и на передовую.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей региона с праздником.

Брынцалов отметил, что сын Божий пришел в этот мир, чтобы подарить людям спасение и отпустить грехи. Он пожелал каждому достойно и праведно прожить отведенное на земле время.

Он выразил глубокую благодарность всем бойцам специальной военной операции за их самоотверженность, мужество и преданность Родине.

«Пасха — это время надежды, мира и обновления. В этот радостный день, когда в каждом сердце звучит «Христос воскресе!», я хочу пожелать всем тем, кто служит на благо Отечества, крепкого здоровья, счастья, душевного спокойствия и благополучия. Ваше служение — это важный вклад в обеспечение безопасности и стабильности нашей страны», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Фото - © Пресс-служба партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба партии «Единая Россия»

Депутаты поздравили с праздником семьи бойцов и оказали необходимую помощь.

Так, депутат Мособлдумы Владимир Пекарев и депутат «Единой России» в Совете депутатов Богородского округа Елена Артеменко заказали более 4 000 куличей для военнослужащих в зону СВО и их родных. А в Люберцах депутат навестила семью военнослужащего.

Депутат из Сергиево-Посадского округа Олег Гаджиев встретился с участником СВО и отметил, что на каждой такой встрече хочется просто сказать «спасибо» за то, что бойцы делают.

В Богородском депутат «Единой России» в Совете депутатов Дмитрий Гусев посетил военнослужащих, находящихся на реабилитации в госпитале. Он передал нашим солдатам пасхальные куличи, поблагодарил их за службу и героизм, а также пожелал им скорейшего выздоровления.

А депутаты из Лобне встретились с женами бойцов. Они обсудили необходимую помощь, поддержку семей.

Депутат «Единой России» Совета депутатов Лобни Оксана Букина отметила, что работа с женами и матерями участников СВО проводится ежедневно.