«Единая Россия» поздравила волонтеров Подмосковья

Так, в Люберцах прошла одна из крупнейших в регионе встреч добровольцев — Большой волонтерский форум, собравший более 700 человек. В программе былипанельные дискуссии, церемония награждения лучших добровольцев, вручение волонтерских книжек и масштабная выставка-презентация.

Большая часть из присутствовавших там волонтеров — представители «Молодой Гвардии Единой России».

«Мы видим, что молодежь выбирает активную гражданскую позицию: помогает ветеранам, поддерживает участников СВО и их семьи, участвует в экологических и патриотических акциях. Только за последние полгода наши ребята провели более 150 мероприятий и оказали помощь более чем 2 тысячам жителей», — подчеркнула и. о. руководителя МГЕР в Люберцах Мария Калугина.

В Балашихе торжественное мероприятие ко Дню добровольца прошло в Ледовом дворце. Для гостей при поддержке «Единой России» были организованы разнообразные мастер-классы: от спортивных дисциплин ГТО до погружения в мир виртуальной реальности. Главной частью мероприятия стало награждение самых активных волонтеров благодарственными письмами.

«Если бы не волонтерское движение и те люди, которые искренне хотят помочь, было бы невозможно пройти через те тяжелые периоды, через которые мы проходим последние годы», — подчеркнул глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.

Завершился праздник патриотическим флешмобом — участники собрались на площади у Ледового дворца, где развернули триколор.

Отметим, аналогичные мероприятия также состоялись в Истре, Лотошино, Можайске, Солнечногорске и других округах Подмосковья.

В Дмитровском округе для добровольцев старшего поколения организовали поездку в крестьянско-фермерское хозяйство «Свободный труд». Гостям показали ферму, также для них провели дегустацию в сыроварне. Ну, а в Молодежном активисты и партактив в преддверии памятной даты собрали очередную партию гуманитарной помощи для фронта.

День добровольца Московской области ежегодно отмечается 29 октября. Памятная дата была установлена в 2017 году по инициативе Мособлдумы.

Напомним, если вам или вашим близким требуется помощь волонтеров, просто позвоните на горячую линию: 8 800 200-34-11. А проявить активную гражданскую позицию и поучаствовать в общественной жизни можно с «Единой Россией»: стать сторонником можно онлайн и в местном отделении вашего города.