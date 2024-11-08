«Единая Россия» посетила семью бойца СВО в Подмосковье

Партийцы уделили время для того, чтобы выразить поддержку и солидарность с семьей Василия — бойца, который в настоящее время находится на передовой в Луганской Народной Республике, где он несёт службу в составе танковых войск.

До начала специальной военной операции Василий проявил себя как ответственный и целеустремленный человек, который трудился в охранном агентстве и имел серьезные планы на будущее, в том числе намеревался продолжить свою карьеру на службе в Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Однако в связи с мобилизацией он принял мужественное решение отправиться на фронт, чтобы защищать интересы своей страны.

В это непростое время семья, которая состоит из родителей, ожидает его возвращения с большим волнением. Отец Василия продолжает свою трудовую деятельность, работая охранником, в то время как его мать, Надежда Васильевна, находится на заслуженном отдыхе, являясь пенсионером и инвалидом третьей группы. Два года назад она перенесла серьезную операцию на сердце, и сейчас ей регулярно необходимы медикаменты, которые выписаны врачом.

Партийцы взяли на себя ответственность оказать помощь семье Василия в решении текущих проблем, в том числе в обеспечении необходимыми лекарствами для Надежды Васильевны.

Также семье нужна помощь в межевании земельного участка и регистрации гаража. Кадастровые инженеры займутся этим вопросом в ближайшее время.

«Наш земляк с оружием в руках сегодня отстаивает интересы Родины. Со своей стороны, депутатский корпус, местные и федеральные власти берут на себя помощь семье бойца, чтобы его близкие ни в чем не нуждались, чувствовали себя защищенными в бытовом отношении. Те, кто сегодня сражается на передовой, должны быть уверены, что в тылу все спокойно — и наша задача это обеспечить», — отметил Толмачев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.