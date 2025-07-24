«Единая Россия» подвела итоги работы фракции в весеннюю сессию Госдумы

Особое внимание в период весенней сессии фракция «Единой России» уделила поддержке участников СВО и членов их семей, семей с детьми, а также регулированию миграционной сферы, защите граждан от кибермошенничества и поддержке малого и среднего предпринимательства.

«По основным направлениям законодательных инициатив планы, которые партия ставила перед собой, были исполнены. Растет количество законопроектов, которые на сегодняшний день консолидированно вносятся и сенаторами, и депутатами Госдумы, представляющими „Единую Россию“. В том числе, растет количество законопроектов, которые касаются поддержки участников СВО, и количество их инициаторов», — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, подводя итоги работы весенней сессии Госдумы.

Кроме того, приняты законы, упрощающие оформление доверенностей для добровольцев, порядок вступления в наследство, а также расширяющие доступ к бесплатной юридической помощи.

«Совсем недавно был принят закон, который позволяет супругам погибших участников СВО сохранить за собой право на пользование транспортным средством. Естественно, это и расширение возможностей в сфере образования, переобучения, получения новой профессии, расширение трудовых гарантий», — отметил Дмитрий Вяткин.

Еще порядка 10 законопроектов в части поддержки участников СВО и их близких «Единая Россия» рассмотрит в осеннюю сессию Госдумы.

Первый зампред Госдумы Александр Жуков остановился на других социально значимых законах «Единой России».

«Одна из важных тем связана с регулированием миграции, и прежде всего с пресечением нелегальной миграции. Конечно, в центре нашего внимания всегда находится поддержка материнства и детства. Прежде всего, это продление действия материнского капитала до 31 декабря 2030 года, и увеличение с 50 тысяч до 1 миллиона размера необлагаемых налогом на доходы физических лиц выплат матерям, которые родили ребёнка. Важно, что был повышен размер пособий по беременности и родам для студентов вузов и колледжей. Дополнительно была проиндексирована военная пенсия — с 1 января 2025 года до уровня инфляции за прошедший год. Ряд законов был принят, направленных на защиту людей от кибермошенничества, тема, которая многих волнует. Был установлен запрет на навязывание потребителю дополнительных товаров, работ, услуг, что тоже касается очень многих наших граждан. Несколько законов приняли по вопросу кредитных каникул. А в осеннюю сессию мы рассмотрим вопрос о кредитных каникулах при рождении ребёнка», — рассказал он.

Большая работа была проведена по совершенствованию среднего профессионального образования и обучению в вузах, подчеркнул Александр Жуков.

«Это и правительственные часы, которые были проведены на эту тему, и целый ряд важнейших законов. Например, закон о проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования», — добавил он.

Также были приняты поправки в закон «О бюджете».

«В этих поправках объем расходов был увеличен более чем на 800 миллиардов рублей, в том числе на реализацию национальных проектов — более 100 миллиардов рублей. Ещё из экономических законов я бы отметил принятый вчера закон о платформенной экономике. Новая абсолютно сфера регулирования, очень непростой закон, но чрезвычайно важный. А также принятый совсем недавно в исполнении поручения Президента закон об ускорении процессов деофшоризации российской экономики, упрощения порядка возврата активов из недружественных стран. И о законе о общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», — пояснил Александр Жуков.

В свою очередь председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил, что поддержкаучастников СВО и их семей является приоритетом для региональных законодателей.

«В Московской области, помимо федеральных мер поддержки, действуют региональные — их более 30. И этот перечень постоянно совершенствуется. В весенней сессии мы расширили закон о трудоустройстве для ветеранов СВО. Благодаря этому появится порядка 1300 дополнительных рабочих мест для наших героев. Также мы сократили срок рассмотренияобращений к органам власти, которые поступают от участников СВО и их семей. Наша работа не ограничивается принятием законов. Депутаты-единороссы закреплены за всеми семьями наших героев — навещают, общаются, узнают их нужды. В результате мы выходим либо на законодательные решения, либо на оказание адресной помощи», — рассказал Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области