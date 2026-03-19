Единая Россия поддержала инициативу по ограничению продажи топлива несовершеннолетним

Круглый стол, посвященный вопросам регулирования использования питбайков и повышения безопасности на дорогах, прошел в Мособлдуме. В обсуждении приняли участие представители фракции Единой России и мотосообщества, профильные ведомства, эксперты и спортсмены, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По итогам заседания фракция единогласно одобрила законопроект запрета на продажу моторного топлива несовершеннолетним. Инициатива направлена на усиление контроля использования питбайков и снижение числа ДТП с участием подростков. За последний год в России в ДТП с участием питбайков пострадали более 2 тысяч человек, погибли свыше 30 подростков. При этом количество аварий выросло на 30%, а продажи техники увеличились втрое.

Особое внимание участники уделили ситуации в Подмосковье, где мотоспорт активно развивается: сегодня более 3 тысяч человек занимаются питбайками в секциях и клубах. Однако рост популярности сопровождается увеличением числа несчастных случаев, в том числе из-за отсутствия навыков управления у несовершеннолетних.

Как отметил представитель мотосообщества, председатель мотоклуба в Балашихе Артем Ломов, мотокросс является сложным видом спорта, требующим серьезной физической и психологической подготовки:

«Обучение обязательно и должно проходить поэтапно, начиная с базовых навыков и под контролем специалистов. Тренировки необходимо проводить исключительно на специальных площадках. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка и уделять первоочередное внимание безопасности. Только такой подход позволяет минимизировать риски и формировать ответственное отношение к технике».

В Балашихе также ведется системная работа по профилактике аварийности и повышению дорожной безопасности среди подростков. Проводятся разъяснительные мероприятия, взаимодействие с родителями, а также поддержка организованных секций мотоспорта, где обучение проходит под контролем профессионалов.

«Питбайк сегодня — это, с одной стороны, полноценный спортивный инвентарь, а с другой — источник повышенной опасности при бесконтрольном использовании. Наша задача — выработать законодательные инициативы, которые позволят сохранить развитие мотоспорта, но при этом обеспечить безопасность детей, защиту их жизни и здоровья. Важную роль здесь играет и ответственность родителей», отметил депутат Совета депутатов Балашихи Рустам Фахрисламов.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что необходим комплексный подход, включающий не только ограничения, но и развитие культуры безопасного вождения, повышение информированности и усиление контроля.

Принятие законопроекта станет одним из шагов в системе мер, направленных на обеспечение безопасности на дорогах, снижение числа ДТП с участием подростков и формирование ответственного отношения к использованию мототехники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.