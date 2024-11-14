«Единая Россия» оценила ход восстановительных работ в ДНР

Вместе с секретарем Донецкого отделения «Единой России», главой Республики Денисом Пушилиным и руководителем Центрального исполкома партии Александром Сидякиным он посетил ряд социальных объектов.

Жизнь в Донбассе меняется в лучшую сторону, объекты возводятся на совесть, подчеркнул врио секретаря Генсовета партии по итогам посещения Новоазовской школы № 1. Здесь при поддержке шефской Московской области проходит капитальный ремонт — выполнено 68% работ.

Здание школы рассчитано на 700 учеников. Полностью перекрыта крыша, установлена новая вентиляция, в кабинетах, столовой, коридорах полностью заменено напольное покрытие, проведены работы по замене коммуникаций.

«После завершения работ это будет уже практически новая школа», — отметил Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что активно идут дорожное и жилищное строительство.

«В Мариуполе также посмотрели ряд объектов. Всё, что сегодня меняется в Донбассе, меняется в лучшую сторону. Это наша общая работа и задача, мы точно решим ее. Но самое главное сейчас для всех нас — победа», — сказал Владимир Якушев.

Отдельно он отметил работу регионального отделения «Единой России».

«Сегодня региональное партийное отделение Донецкой Народной Республики — самое большое. Это говорит о многом. О том, что люди, которые занимаются здесь партийным строительством, работают на совесть. И все цели, которые „Единая Россия“ перед собой ставит, будут выполнены», — поделился врио секретаря Генсовета.

Денис Пушилин отметил роль партии в жизни региона.

«Это касается восстановительных работ, систем жизнеобеспечения и, конечно, консолидации всех жителей Донецкой Народной Республики. В этом контексте роль партии крайне велика. Партия помогает в продвижении законодательных инициатив, реализации проектов, которые для нас являются новыми, но касаются всех аспектов жизни. Идут, с одной стороны, боевые действия. С другой стороны, мы видим, как все меняется вокруг нас в лучшую сторону. Согласно высоким российским стандартам», — сказал он.