«Единая Россия» организовала масштабное празднование Дня России в Подмосковье

12 июня вся страна отмечает один из самых значимых национальных праздников — День России. В честь него «Единая Россия» организовала масштабное празднование в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Это особенная дата, с которой началась история современного государства. Шагом к созданию новой России стало принятие Декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической республики (РСФСР) 12 июня 1990 года, поэтому ежегодно торжество проходит именно в этот день. Значимое событие стало точкой отсчета истории современной РФ и фактически днем ее рождения.

В честь Дня России по всей стране поводят праздничные мероприятия: концерты, фестивали, выставки, спортивные соревнования и многое другое. Самое масштабное празднование традиционно прошло на Красной площади. Накануне, 11 июня, там прошел концерт с участием главных звезд эстрады. Свыше 500 активистов партии из подмосковных муниципалитетов посетили праздничное событие на главной площади страны.

Секретарь подмосковной «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей Московской области с Днем России. Он отметил, что этот день отзывается в сердцах гордостью за прекрасную и горячо любимую страну, а жители восхищаются ее бескрайними просторами и вспоминают ее богатую историю.

«Сила и слава нашего государства — в людях, которые в нем жили, живут и будут жить. Россия — это наши предки, которые защитили ее в самых тяжелых испытаниях. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы с особым трепетом вспоминаем наших дедов и прадедов, которые победили фашизм и подарили нам право на жизнь. Россия — это наши родители, которые передали нам в наследство веру в добро и справедливость. Россия — это наши воины, ученые, рабочие, врачи, учителя — каждый, кто сегодня своим трудом прославляет страну. И это наши дети и внуки, которым мы завещаем жить на родной земле достойно, любить и беречь ее. Пусть культура, глубокие традиции и единство нашего многонационального народа всегда служат неиссякаемым потенциалом для России. Желаю всем нам мира, благополучия и успехов! Только побед и процветания нашей державе!» — сказал Брынцалов.

Московская область отмечает 12 июня народными гуляниями и патриотическими акциями: концертами, флешмобами, фестивалями, авто-, вело- и мотопробегами, спортивными соревнованиями и викторинами.

Так, в Балашихе, Наро-Фоминском округе, Краснознаменске, Луховицах, Люберцах, Ступине, Шаховской прошли автопробеги, участие в которых принял партийный актив.

В Дубне и Подольске были организованы велопробеги, а в Люберцах, Егорьевске, Орехово-Зуеве и Черноголовке жители округов совместно с единороссами приняли участие в массовых забегах.

В День России сразу несколько муниципалитетов организовали отправку гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Например, в Коломне активисты партии «Единая Россия», члены «Молодой Гвардии Единой России», а также неравнодушные граждане собрали значительную партию гуманитарной помощи, которая включала в себя не только необходимые продукты питания и предметы первой необходимости, но и символику, отражающую дух единства и патриотизма. Важно отметить, что в эту партию вошли национальные элементы — флаги, праздничные ленточки и открытки с теплыми словами поддержки, которые были написаны жителями города.

Отправка гуманитарных грузов также прошла в этот день из Богородского, Власихи, Воскресенска, Клина, Котельников, Лыткарина, Мытищ, Одинцова, Пушкинского округа, Реутова и Серпухова.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

А в Можайске чемпионка мира в этот день провела зарядку. Депутат Совета депутатов муниципального округа, член фракции «Единая Россия», а также заслуженный мастер спорта, победительница чемпионатов мира, Европы и РФ, чемпионка мира по самбо Карина Черевань вместе со сторонниками, МГЕР и волонтерами в парке Ривьера в рамках марафона «Сила России» и проекта «Молодежь за ЗОЖ» провела спортивное мероприятие «Зарядка со звездой».

«Ежедневная утренняя зарядка принесет немало пользы для здоровья, особенно если она будет выполняться на свежем воздухе. Это хорошая закалка для организма, повышающая иммунитет. Спорт — это не только рекорды, это, прежде всего, стартовая площадка в страну здоровья, бодрости и хорошего настроения», — отметила Карина Черевань.

После зарядки и пробежки чемпионка ответила на вопросы ребят, поздравила с Днем России, а те в свою очередь пожелали ей спортивных успехов.

В Химках активисты партии провели патриотический квест для ребят округа в памятную дату. Историческом квест «Россия: от севера до юга» прошел в музейном комплексе «Артишок» в рамках партийного проекта «Историческая память». Сотрудники музея провели для гостей экскурсию по экспозиции, посвященной городам-героям, достижениям и природным богатствам нашей страны. А после ребята отвечали на вопросы викторины и разгадывали тематические головоломки.

«День России — это праздник, который объединяет всех нас, напоминая о великой истории и культуре нашей страны. Особенно важно, чтобы молодое поколение понимало ценность этого наследия. Сегодняшний квест — это не просто игра, а возможность для детей почувствовать себя частью большой и сильной страны, узнать о подвигах наших предков и современных героев», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Целый ряд праздничных событий прошли и в Истре, но центральным событием празднования стало создание живого триколора. Члены «Единой России», молодогвардейцы и сторонники приняли участие в создании 15-метровой растяжки в цветах российского флага.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Мы специально выбрали такой интерактивный формат, чтобы каждый мог буквально прикоснуться к символам страны. Это не просто мероприятие — это живой диалог, который объединяет поколения. Сегодня мы все стали частью чего-то большего!» — сказал Александр Поликарпов, исполнительный секретарь Истринского местного отделения партии «Единая Россия».

Партийцы Солнечногорска организовали и провели масштабный флешмоб. В рамках цикла патриотических мероприятий «Успех V единстве поколений», члены и сторонники солнечногорского отделения партии «Единая Россия» организовали и провели флешмоб «Я люблю Россию», собрав более ста пятидесяти человек на стадионе «Металлург»

«Флешмоб позволил всем участникам не только продемонстрировать свою любовь к Родине, но и стал хорошей возможностью создать уникальную атмосферу единства и взаимопонимания среди разных поколений наших жителей. Подобные инициативы помогают объединению общества и повышению уровня патриотизма. Участники флешмоба, от мала до велика, продемонстрировали, что они гордятся своей страной», — отметила руководитель фракции «Единая Россия» в городском округе Ольга Гончар.

Мероприятия в муниципалитетах Подмосковья будут проходить до конца дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил население региона и страны с Днем России.

«Особая благодарность тем, кто на передовой, их семьям и всем, кто сейчас проявляет стойкость. Поддерживая друг друга, мы справимся с любыми вызовами. Только вместе мы можем достичь новых высот и побед», — сказал в праздничный день Воробьев.