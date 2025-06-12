Губернатор Подмосковья поздравил жителей страны с Днем России

12 июня россияне отмечают День России — национальный праздник, который объединяет всю страну. В торжественный для всех день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил население с праздником и отметил, что гордится и страной, и ее жителями.

Воробьев подчеркнул, что от каждого человека зависит, какой будет Россия и какие ценности будут передаваться из поколения в поколение.

«Особая благодарность тем, кто на передовой, их семьям и всем, кто сейчас проявляет стойкость. Поддерживая друг друга, мы справимся с любыми вызовами. Только вместе мы можем достичь новых высот и побед», — написал Воробьев в Telegram-канале.

12 июня в более 80 парках Московской области пройдут мастер-классы по народным ремеслам, выставка этнокостюмов, концерты и театральные шествия. Желающие смогут получить триколорную ленточку.

Воробьев пригласил жителей региона на празднование Дня России в парк «Набережная им. Д. И. Менделеева» в Дубне. Там состоится велопробег «Путешествие по России». В парке «Свердловский» в Лосино-Петровском пройдет открытый микрофон «Читающая Россия», а в парке культуры и отдыха в Зарайске — шествие с флагом России и концентр.

Праздничные мероприятия запланированы в том числе в Воскресенске и в Одинцове, а также в других округах Московской области. Местные жители и туристы точно смогут найти что-то интересное для себя.