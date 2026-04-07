«Единая Россия» начала сбор наказов жителей Подмосковья в новую народную программу

Свои инициативы жители могут направлять через отделения партии в муниципалитетах Подмосковья, где сегодня начали работать пункты приема предложений в народную программу, а также онлайн, на встречах с кандидатами предварительного голосования или оставлять в общественных приемных — вариантов много, и каждый может выбрать удобный для себя, говорит депутат Мособлдумы от «Единой России» Олег Рожнов.

Парламентарий напомнил, что народная программа, с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, в Московской области сегодня практически полностью выполнена.

«Ни у какой другой партии в России нет документа, где были бы зафиксированы конкретные наказы избирателей, по которым можно было бы представить конкретные и главное реальные результаты работы. У „Единой России“ такой документ есть — это народная программа. С сегодняшнего дня во всех отделениях партии в Подмосковье начали работать пункты сбора предложений в новую народную программу. Можно по дороге с работы или во время прогулки с ребенком и зайти оставить свой наказ. А наша задача — обеспечить решение вопросов», — сказал парламентарий.

Жители региона уже делятся идеями. Надежда Филина из Красногорска внесла сразу несколько предложений в народную программу. Она считает, что городу нужны велосипедные дорожки, площадки для танцев и игры в петанк. Еще один наболевший вопрос — выгул питомцев. Женщина предлагает штрафовать владельцев, не убирающих за своими животными.

«Нужно больше оборудованных площадок для выгула собак. Без них владельцы животных вынуждены вести своих питомцев в скверы, на детские площадки и газоны во дворах, где мы регулярно встречаемся с „результатами“ таких прогулок. Это как минимум неприятно», — говорит Надежда.

Традиционно активны жители Щелково — за последние пять лет по народной программе в округе обработаны тысячи предложений, и поток идей не иссякает. Мама троих детей Оксана Коновалова считает, что нужно капитально отремонтировать корпус лицея № 7.

«Мой ребенок пойдет в первый класс. Так хочется, чтобы дети учились в комфортных условиях — с хорошими классами, современным оборудованием, уютными пространствами», — пояснила женщина.

Люберчане также вносят предложения в народную программу. Участник СВО Дмитрий Осипов сформулировал несколько предложений: о строительстве культурно‑досугового объекта в поселке Октябрьский и создании Молодежного центра в Люберцах.

«Молодежи нужно нормальное место для общения, где можно заниматься, развиваться, обмениваться идеями», — сказал Дмитрий.

На федеральном уровне для работы над документом создан экспертный совет. В его состав вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ведущих российских СМИ, промышленных предприятий и общественных объединений.

Предложения в народную программу жители регионов могут оставить и онлайн — на сайте естьрезультат.рф доступна электронная форма, где в пару кликов можно сформулировать свою идею. Кроме этого, работает «горячая линия» по телефону 8-800-200-89-50.

Напомним, сегодня «Единая Россия» отчитывается о выполнении народной программы, с которой победила на выборах в 2021 году. Регулярно представлять избирателям итоги своей работы по выполнению наказов, закрепленных документе, — принципиальная позиция партии.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.