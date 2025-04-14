«Единая Россия» начала регистрацию избирателей на предварительное голосование партии

Регистрация избирателей на предварительное голосование партии «Единая Россия». Оно продлится до 23 мая на сайте PG.ER.RU c верификацией через «Госуслуги», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Отдать голос за своего кандидата, который представит «Единую Россию» на выборах в сентябре, могут совершеннолетние жители регионов, где в этом году проходят выборы, сообщил секретарь Генсовета Владимир Якушев.

«Онлайн-голосование пройдет с 19 по 25 мая. Оно определит, кто пойдет от партии на выборы разного уровня», — разъяснил он.

Владимир Якушев сообщил, что в системе предварительного голосования зарегистрированы более 10 тысяч кандидатов.

«Членами партии являются 49% из них, сторонниками — 29%. 22% кандидатов — беспартийные, но после завершения процедуры и к моменту выдвижения все беспартийные кандидаты должны стать либо сторонниками нашей партии, либо получить в ней членство. Уже более 30% подавших заявки на предварительное голосование — молодые люди до 35 лет, женщин среди всех заявившихся 44%», — рассказал секретарь Генсовета.

Также сохраняется тренд на обновление партийной команды. Только 13% кандидатов — действующие депутаты различных уровней.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, предварительное голосование — это открытая и прозрачная процедура, позволяющая всем желающим принять участие в выборе кандидатов, которые будут представлять партию на выборах.

«Это важный шаг в рамках подготовки к предстоящим выборам и возможность для жителей региона выразить свое мнение о кандидатах. В этом году в Единый день голосования пройдут основные выборы на территории 8 округов региона. Региональный оргкомитет уже зарегистрировал более 400 человек на участие в процедуре. 15 заявлений поступило от участников специальной военной операции из Балашихи, Подольска, Шатуры, Лыткарино и Дмитровского городского округа», — рассказал Игорь Брынцалов.

Он также добавил, что среди кандидатов 176 действующих членов партии, сторонников — 227, еще 19 человек в настоящий момент беспартийные.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.