«Единая Россия» и МГЕР провели второй модуль проекта «Политстарт» в Королеве

27 апреля на площадке Межрегионального центра компетенций — Техникумаимени С. П. Королева кандидаты предварительного голосования «Единой России» прошли второй очный образовательный модуль.

«В прошлые годы „Политстарт“ позиционировался как молодежный проект, в этом году рамки сняты. „Единая Россия“ прикладывает максимум усилий для подготовки новых политических кадров всех возрастов. Мероприятие в Королеве беспрецедентно, мы собрали здесь „тяжелую артиллерию“ — сразу трех депутатов Государственной Думы, с нами также глава городского округа Игорь Трифонов. Тем самым мы предоставили возможность каждому участнику задать любой интересующий вопрос, на который можно получить прямой и компетентный ответ», — рассказал куратор проекта в Московской области, депутат Госдумы Александр Толмачёв.

О работе партии, целях и задачах, стоящих перед депутатом любого уровня от муниципального до нижней палаты Парламента, избранного от «Единой России», собравшимся рассказали действующие народные избранники Государственной Думы и Мособлдумы.

«Единая Россия» сегодня является ведущей политической силой страны. Это звание мы, на протяжении десятка лет, завоевывали через конкретные дела. Через выполнение каждого обещания, данного жителям города, региона, страны. Сегодня, мы, на всех уровнях обеспечиваем не только принятие решений, которые диктует время, но и добиваемся реализации по каждому направлению. В качестве основы для нас, конечно, народная программа, в которой содержатся прямые наказы жителей. Кроме этого, у нас работает 22 партийных проекта, которые охватывают, практически каждое ключевое направление жизни. Соответственно, в этой большой системе нет места посредственности или наплевательскому отношению. Каждый депутат, избранный от «Единой России» должен это понимать», — рассказал Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

С ним согласен депутат Мособлдумы, Олимпийский чемпион Александр Легков, он подчеркнул, что времена, когда органы власти запирались от собственных жителей — давно прошли.

«Работая в округе, первоочередная задача депутата быть всегда на связи со своими жителями. Они доверили ему не просто представлять свои интересы, он для них выступает своего рода гарантом, что те проблемы, те сложности, которые возникают в их жизни — будут с его помощью решены. А, в свою очередь, для решения этих вопросов у „Единой России“ достаточно необходимых ресурсов», — подчеркнул Александр Легков.

Ответственный секретарь Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Денис Кравченко в свою очередь добавил, что наряду с этим участники получают методические данные, вплоть до оформления документов, разработки агитационных материалов.

Образовательный блок, открыл заместитель руководителя Управления политической работы Центрального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Алексей Степанов.

«В рамках проекта „Политстарт“ мы даем возможность нашим кандидатам предварительного голосования реализовать себя в политике. Каждый образовательный блок устроен таким образом, чтобы они смогли подготовиться к участию в выборах, изучив каждый этап избирательной кампании. На таких встречах мы на конкретных примерах показываем, что такое реальная политика, с какими трудностями можно столкнуться, какие вопросы задают избиратели, какие технологии могут применить наши соперники. Ну и конечно рассказываем о том, как важно защитить себя от необдуманных шагов, поступков, высказываний — ведь они могут поставить крест на всей потенциальной карьере», — поделился Алексей Степанов.

О роли социологии в выборном процессу участникам рассказал руководитель исследовательской компании Russian Field Артемий Веденский.

«Мы в компании более пяти лет изучаем электоральное поведение россиян, готовим независимые аналитические материалы по территориям. Накопленный массив данных позволяет нам находить общие проблемы и обозначать ряд перспективных задач для решения. Обо всем этом мы сегодня рассказали участникам. В целом я считаю, что такие политические проекты должны быть у всех абсолютно политических сил в России. На предварительном этапе, то есть до начала избирательной гонки есть возможность вовлечь новые кадры в политику, что приводит к новым взглядам и новым проектам, в конце которых мы рассчитываем видеть дальнейшее улучшение качества нашей с вами жизни», — считает Артемий Веденский.

В выборной кампании 2024 года «Единая Россия» уделяет большое внимание участию бойцов специальной военной операции. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости привлечения ветеранов СВО в представительские органы власти, которые бы защищали интересы своих товарищей.

«Я являюсь участником СВО, был на границе Луганска, Донбасса и не понаслышке знаю о сложностях, которые возникают как в армии, так и в тылу. Мне хочется помогать своим соотечественникам, поэтому сейчас моя цель — расширить свои знания, чтобы двигаться вперед. Здесь нас учат понимать человека, видеть проблему его глазами. Это главный урок, который я здесь усвоил. Особенность „ПолитСтарта“ — это живое общение, где каждого участника слушают и относятся с уважением» — заключил участник СВО, сторонник партии «Единая Россия» Сергей Потапов.