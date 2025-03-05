«Единая Россия» г. о. Лосино-Петровский открыла «Парту Героя»

В рамках партийного проекта «Новая Школа» исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин совместно с работниками и учениками Свердловской средней общеобразовательной школы № 2 организовал и принял участие в торжественном открытии «Парты Героя». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это событие посвящено памяти земляка Кислякова Эдуарда Вячеславовича, который трагически погиб в ходе выполнения специальной военной операции на территории Украины.

Кисляков Эдуард родился 28 марта 1968 года в городе Камышин Волгоградской области. Он работал оперативным дежурным в отделе милиции при УВД по городу Камышин и Камышинскому району, служа в звании старшего лейтенанта.

В 2012 году Эдуард переехал в Лосино-Петровский, где жил в рабочем поселке Свердловский. Он вел активный образ жизни, увлекался спортом и был известен как добрый и справедливый человек. Эдуард всегда гордился своей Родиной и проявлял патриотизм не только на словах, но и в делах.

1 сентября 2022 года он ушел добровольцем на специальную военную операцию, а 30 октября того же года, проявляя невероятное мужество, погиб, спасая своих сослуживцев от минометного обстрела. За проявленный героизм он был посмертно награжден Орденом Мужества.

На открытии «Парты Героя» присутствовали множество почетных гостей. Среди них начальник отдела социальной политики, культуры и спорта Екатерина Микаева, помощник благочинного Лосино-Петровского церковного округа священник Федор Иванов, а также представители отдела образования и «Боевого братства», кадеты, юнармейцы и педагоги. Особое внимание на церемонии было уделено маме героя — Альвине Степановне, которая стала самым важным гостем этого трогательного мероприятия.

В ходе церемонии прозвучало много теплых и трогательных слов в адрес героя. Почетное право первыми сесть за «Парту Героя» было предоставлено лучшим воспитанникам кадетского класса.

Как отметил Вячеслав Градин, «Парта Героя» — это не просто мебель, это символ памяти, благодарности за самопожертвование и отвагу, связующая нить между поколениями.

«Мы должны помнить таких людей, как Эдуард, и передавать их подвиги следующим поколениям», — сказал Градин.

«Это событие стало важным шагом в сохранении памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Родину, и напоминанием о том, что героизм и патриотизм всегда будут цениться в нашем обществе», — сказала куратор партийного проекта «Новая школа» Валентина Тропанец.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.