«ЕР» дала старт Всероссийскому конкурсу поддержки гражданских инициатив
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»
Стартовал Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив, победители которого получат поддержку партии «Единая Россия» на всех этапах реализации проектов. Конкурс проводит Центральный совет сторонников «Единой России», сообщила пресс-служба администрации подмосковного отделения партии.
«Одно из направлений работы „Единой России“ — поддержка некоммерческих организаций и общественников. Важно, чтобы НКО в нашем лице чувствовали поддержку и видели реальные возможности для реализации своих проектов. Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив — один из эффективных инструментов для выбора и поддержки действительно лучших их идей», — сказал врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.
Прислать работы можно до 23 декабря. Полуфиналистов путем голосования определят жители регионов, а победителей выберет оргкомитет, в который войдут представители от каждого субъекта РФ.
Лучшие проекты получат поддержку до 3 млн рублей, наставников для реализации инициатив из числа депутатов и сторонников, информационное сопровождение проекта.
«Участвуя в конкурсе, вы не просто представляете свою инициативу, вы становитесь частью большого движения, которое стремится решить актуальные вопросы, стремится сделать нашу страну сильнее. Среди жителей нашей страны есть много талантливых и преданных делу людей, готовых приступить к действиям и повести за собой других. Мы поможем им на этом пути», — отметила председатель Центрального совета Сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко.
Подать заявку можно на сайте https://sila-idey.er.ru. Проекты-победители будут реализованы с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.