«Единая Россия» дала старт неделе детской безопасности в Московской области

С 27 мая акция стартует в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья» при участии местных отделений МЧС и ГИБДД. Ключевая цель мероприятий — освещение правил поведения при чрезвычайных ситуациях и опасных ситуациях в быту, передает пресс-служба партии.

Сенатор Российской Федерации от Московской области, координатор направления «Крепкая семья» Народной программы партии «Единая Россия» Ольга Забралова отметила, что особое внимание в партпроекте «Крепкая семья» уделяется обеспечению комплексной защиты и безопасности детства.

«Наша акция представляет собой серию мероприятий, направленных на просвещение родителей, педагогов, и общественности в целом о вопросах детской безопасности. В рамках этой инициативы будут проводиться семинары, тренинги, мастер-классы, направленные на повышение осведомленности и обучение важным навыкам и знаниям. Главными темами недели детской безопасности являются: правила поведения на воде, правила безопасности при пожарах в лесу, правила поведения, если потерялся в лесу», — сказала Ольга Забралова.

Она отметила, что помимо этого, будут проходить мероприятия по оказанию первой медицинской помощи для детей и подростков, безопасному поведению на проезжей части и правилам для безопасной езды на велосипедах и самокатах.

Мероприятия в рамках недели детской безопасности станут не только возможностью для обсуждения актуальных проблем по обеспечению защиты детей, но и стимулом для принятия конкретных мер по улучшению ситуации в этой области.

Акция пройдет в ряде муниципалитетов Московской области и продлится до 2 июня. Напомним, что Народная программа «Единой России» уделяет особое внимание поддержке семей по целому ряду направлений: поддержка многодетных и малообеспеченных семей, расширение сферы применения материнского капитала, развитие системы налоговых льгот и субсидий для многодетных семей, обеспечение комплексной безопасности детства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.