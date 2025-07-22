Единая дежурно-диспетчерская служба Шатуры отмечает десятилетний юбилей

Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального округа Шатура исполняется 10 лет. За это время служба 112 приняла более миллиона заявок от жителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Муниципальное казенное учреждение муниципального округа Шатура „Единая дежурно-диспетчерская служба“ была образована 22 июля 2015 года в городе Рошале. В 2021 году, после объединения двух округов, наша служба стала принимать звонки по всему муниципальному округу Шатура. Количество заявок значительно увеличилось. Сейчас операторы Системы-112 принимают более 300 вызовов в сутки», — рассказал директор МКУ ЕДДС муниципального округа Шатура Сергей Гущин.

В основном это вызовы скорой медицинской помощи, полиции, пожарной и газовой служб. Также жители обращаются за помощью с вопросами ЖКХ. Екатерина Токарева работает оператором ЕДДС с августа прошлого года. Пришла сюда, потому что хотела помогать людям.

«Наша служба очень важная и ответственная. Коллектив у нас дружный. Меня всему тут научили и всегда готовы помочь. В нашей профессии нужно быть немного психологом, чтобы проникнуться ситуацией каждого заявителя и найти подход к каждому человеку. Очень приятно, когда получаешь отклик от жителей. Когда чувствуешь, что можешь им помочь, на душе становится тепло и приятно, и с чувством выполненного долга идешь домой», — рассказала Екатерина.

В зависимости от времени года, операторам службы 112 приходится разбираться с разными заявками. Зимой жители часто просят коммунальщиков почистить тротуары от снега, осенью частые вопросы про отопление, а летом — звонки от потерявшихся грибников и их родственников. О таких ситуациях оператор должен как можно быстрее сообщить всем службам: полиции, спасателям, лесничим, поисковому отряду «Лиза Алерт». До самого разрешения ситуация на контроле у оперативного дежурного.

В день 10-летия сотрудников ЕДДС округа поздравил председатель совета депутатов муниципального округа Шатура.

«Огромное вам спасибо за ваш нелегкий труд, за ваш профессионализм. Действительно, от скорости принятия ваших решений зачастую зависит человеческая жизнь», — отметил Дмитрий Янин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

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