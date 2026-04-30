«Е******»: полицейские прислали пострадавшей официальный ответ с оскорблениями

Подвергшаяся физическому насилию жительница Санкт-Петербурга обратилась к правоохранителям за помощью, но те ей отказали в возбуждении уголовного дела и обозвали нецензурным словом, сообщает «Осторожно, Петербург» .

Летом 2024 года девушка была избита своим бывшим возлюбленным. Она получила перелом колена и руки, разрыв «крестов». Мужчина снимал избиение на телефон и не давал вызвать скорую. Когда издевательства закончились, пострадавшая все же сумела обратиться к медикам и в полицию.

В тот же вечер нападавшего забрали в отдел, а затем отпустили без допроса. Девушке отказали в возбуждении уголовного дела из-за «отсутствия состава преступления». Осенью прошлого года отдел, который занимался проблемой пострадавшей, расформировали, а материалы передали другим силовикам.

Девушка пожаловалась на бездействие полиции в Невский районный суд, тот удовлетворил жалобу. Вскоре из полиции пострадавшей пришел официальный ответ. Название файла содержало фамилию девушки и матерное оскорбление — «е******».

Пострадавшая все еще намерена наказать своего обидчика. Срок давности по ее инциденту истекает осенью этого года.

