«Е*****, что ли?»: жители Красноярска в шоке от комаров, сидящих на снегу

В Красноярске живут настоящие сибирские комары, которые не уходят в зимнюю спячку, а предпочитают веселиться на снегу. На это обратил внимание в соцсетях местный житель Павел.

Мужчина гулял по заснеженному лесу, когда наткнулся на необычное зрелище. Он не ожидал увидеть прямо посреди заснеженных деревьев и травы скопление комаров.

Насекомые сидели прямо на снегу, а некоторые из них даже летали.

«Вы попутали, вы не на югах. Какое-то пати у них. Е*****, что ли?» — удивился Павел.

По словам мужчины, это «суровые сибирские комары». Пользователи в Сети отметили, что Павел наткнулся на зимних комаров, которые активны в холодное время года в период оттепели.

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