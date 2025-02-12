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Дзюдоистка из Пушкинского успешно выступила на Всероссийском турнире

В городе Торжок прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, посвященные памяти Героя России, заслуженного военного летчика РФ генерал-майора Воробьева Б. А, передает пресс-служба администрации городского округа Пушкино.

Турнир собрал 450 спортсменов из 23 регионов страны, включая Московскую область.

Среди участников была и представительница спортивной школы «Ивантеевка» из Городского округа Пушкинский Лейла Салабутова. Спортсменка блестяще справилась с испытаниями и завоевала бронзовую медаль.

Выступление Лейлы стало для многих дзюдоистов примером выносливости и стойкости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.