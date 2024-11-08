Дзержинским школьникам рассказали о важности сбора макулатуры

В Дзержинском прошли экологические уроки в рамках пятого юбилейного сезона масштабной всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», сообщили в пресс-службе округа.

На уроках ребята узнали о важности и пользе раздельного сбора твердых бытовых отходов, процессе переработки макулатуры, а также о товарах, которые производят из вторсырья. Школьники познакомились с историей бумажного дела и современными технологиями изготовления бумаги.

После экоуроков в МБОУ «Гимназия № 5» прошел сбор макулатуры, которую волонтёры школьного отделения передали в МБУ «Молодежный центр „Лидер“. Всего было сдано более 160 кг

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» продлится в городском округе Дзержинский до 10 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.