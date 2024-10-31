Дзержинский и Люберцы объединили в один городской округ

Московская областная дума во время 96-го заседания приняла закон об объединении муниципальных образований Дзержинский и Люберцы в один городской округ, сообщили в Мособлдуме .

С такой инициативой ранее выступил Совет депутатов Дзержинского. Ее поддержали и депутаты Люберец. По мнению главы Дзержинского Андроника Пака, практика объединения округов обычно показывает положительные результаты.

«Консолидированный бюджет составит 12,8 млрд рублей. Объединение бюджета даст возможность более эффективно распределять средства по государственным и муниципальным программам, обеспечивать оперативность решений вопросов благоустройства, ЖКХ, строительства и ремонта дорог, расселения ветхого жилья, открытия новых объектов социальной инфраструктуры», — отметил он.

Также Пак увидел перспективы от объединения и в муниципальном управлении. Будет создана единая административная структура, а совместные ресурсы будут направлены на повышение качества решения местных вопросов.

«Регистрация останется прежней — документы жителям менять не потребуется», — добавил Пак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.