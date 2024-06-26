Дзержинских долголетов приглашают провести вечер за игрой в «Лото»

Мероприятия для горожан пенсионного возраста регулярно проводятся в МАУК ДК «Вертикаль» городского округа Дзержинский в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие», рассказали в пресс-службе администрации муниципального образования.

28 июня любителей настольных игр приглашают провести вечер в дружеской компании в стенах дворца культуры «Вертикаль», где в 16 часов состоится досуговая программа «Игротека».

Традиционно любители игры в «Лото» проводят пятничный досуг за любимой игрой, чаепитием и душевными разговорами. Ведь игра в лото — это не только упражнение для ума, но и источник радости и удовольствия. Выигрыш или просто участие в игре могут вызвать положительные эмоции и поднять настроение, что особенно важно для пожилых людей.

Также для участников программы «Активное долголетие» в ДК «Вертикаль» доступны посещения различных досуговых мероприятий, на которых можно насладиться классикой советского кинематографа, исполнить любимые песни под баян, а еще можно посещать занятия вокалом или рисованием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.