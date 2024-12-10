Дзержинские школьники постигают современные технологии на «Уроках цифры»

В МБОУ «Гимназия № 5» городского округа Дзержинский в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» от компании «Яндекс», прошли особенные уроки по теме «Код города: технологии в движении», передает пресс-служба администарции муниципалитета.

Урок адресован учащимся 1–11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников (6+), а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

В рамках «Урока Цифры» учащиеся третьих и четвертых классов узнали, как различные технологии и алгоритмы, включая искусственный интеллект и машинное обучение, обеспечивают работу современного сервиса такси. Школьникам рассказали, как с помощью цифровых технологий оптимизировать маршрут, чтобы пассажиры могли успешно добираться до места назначения, а водители — эффективно использовать свое время. Ребятам было интересно узнать из видеороликов, как искусственный интеллект помогает находить попутчиков для совместной поездки .

Эксперты Яндекса знакомят школьников с современными технологиями, которые делают жизнь в городе комфортнее, и рассказывают, какие ИТ-специалисты работают над такими задачами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.