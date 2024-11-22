Дзержинские артисты приняли участие в грандиозном фестивале «Рождение звезды»

Вокально-хореографический коллектив «Андерсон» дворца культуры «Энергетик» городского округа Дзержинский Московской области впервые принял участие в грандиозном фестивале «Рождение звезды», который прошел в Москве в минувшие выходные. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На этом конкурсе собрались сильнейшие творческие коллективы со всей страны, а также звездный состав жюри.

Артисты коллектива «Андерсон» выражают огромную благодарность членам жюри за высокую оценку их творчества.

В ходе озвучивания оценок от жюри, коллективу был вручен специальный сертификат, дающий право выступить на фестивале «Морская звезда», который пройдет летом 2025 года в городе Туапсе.

На фестивале воспитанники вокально-хореографической студии «Андерсон» стали дважды лауреатами II степени в номинациях «Важные вопросы» и «Красотка», и лауреатами III степени в номинации «Школьное время».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.