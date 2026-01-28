Дышать невозможно: Кемерово уже 2 недели живет в режиме «черного неба»

Кемерово вторую неделю задыхается под «черным небом». По объяснениям метеорологов, причина кроется в антициклоне, который вызвал отсутствие ветра и осадков. Неблагоприятные погодные условия препятствуют рассеиванию вредных примесей, сообщает Сiбдепо .

Жители Кемерова делятся снимками густого смога, нависшего над городом. Пелена ограничивает видимость, позволяя различить лишь очертания близлежащих зданий, а фары автомобилей пробиваются сквозь дымку.

«Дышать невозможно. Мало того, что на улице стоит тяжелый смог, так он еще проникает в помещения через закрытые окна! Сначала на работе в загазованном офисе сидишь 8 часов, а потом до дома еще в этом кошмаре добираться. Под вечер уже просто буквально тошнит, настолько организм отравлен», — жалуется житель.

Еще одна кемеровчанка рассказала, как выходила с собакой: нечем дышать, щиплет глаза. Похоже, что никаких мер по уменьшению выбросов в атмосферу реально не принимается, посетовала она.

В связи с обеспокоенностью населения министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса информирует, что все предприятия уведомлены о режиме неблагоприятных метеоусловий и прилагают усилия для сокращения выбросов.

«В случае отсутствия согласованных мероприятий к нарушителям могут применять штрафные санкции», — подчеркнули в ведомстве.

Однако прокуратура региона в ходе инспекций продолжает выявлять нарушения. К примеру, в Киселевске система очистки выбросов котельной в жилой зоне продемонстрировала низкую эффективность, а в Прокопьевске предприятие было вынуждено срочно встать на экологический учет после вмешательства надзорного органа.

Ранее также стало известно о кемеровском предприятии, игнорирующем режим «черного неба». Колония-поселение ИК-29 в Кировском районе, несмотря на предыдущую проверку, до сих пор не приступила к реализации плана по снижению вредных выбросов. Теперь она будет привлечена к ответственности.

В ведомстве добавили, что надзорные мероприятия в сфере охраны атмосферного воздуха проводятся органами прокуратуры Кузбасса на регулярной основе и будут продолжены.

Фото - © Сiбдепо

По прогнозам синоптиков, ситуация начнет улучшаться к 30 января с приходом ветра в столицу региона. А пока жителям рекомендуется по возможности ограничить пребывание на улице и сократить использование личного транспорта.

