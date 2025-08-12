Двухдневные соревнования по спортивной ловле рыбы стартовали в Волоколамске

В рыболовном клубе «9 карпов» в деревне Михайловское Волоколамского округа начались двухдневные состязания по спортивному лову среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Более 20 участников из Волоколамского и соседних округов собрались на Михайловской плотине, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях принимают участие как мужчины, так и женщины. Первой удача улыбнулась Светлане Деминой — она поймала небольшого окуня.

«Рыбалка только началась, но сегодня мы ожидаем хороший клев. Победит сильнейший!» — поделилась впечатлениями Светлана.

Участников приветствовал представитель администрации Волоколамского округа Евгений Зернов. Он передал участникам пожелания удачи от главы Натальи Козловой.

«Это знаковое событие для нашего округа, объединяющее людей с разными судьбами. Мы уверены, что соревнования станут настоящим праздником спорта и товарищества», — подчеркнул Зернов.

13 августа состоится контрольное взвешивание улова и определение победителей в разных номинациях. Всех участников ждет традиционная уха по фирменному рецепту, памятные призы и, самое главное, — море положительных эмоций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.