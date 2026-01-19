сегодня в 19:59

Двух мужчин задержали за фейк о спаривании самцов-панд в Китае

В Китае власти задержали двоих граждан за распространение ложной информации о спаривании самцов панд в естественной среде обитания, об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на Global Times.

Авторы недостоверной информации распространили в соцсетях публикацию под названием «Чэнду: два самца сычуаньской гигантской панды впервые успешно спарились в дикой природе», сопроводив ее фотографией панд.

Согласно данным Чэндуского отделения общественной безопасности, 29-летний Дун из провинции Ляонин и 33-летний Гао из провинции Чжэцзян умышленно сгенерировали поддельный скриншот новостной статьи о двух самцах большой панды и разместили его в Сети для привлечения публичного внимания.

В отношении указанных лиц применена мера административного задержания, а их учетные записи в интернете были заблокированы.

