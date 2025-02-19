Жилые дворы отремонтируют в Озерах к 100-летию города. В адресный перечень дворов, которые будут обновлены по муниципальной программе комплексного благоустройства в 2025 году, вошли сразу несколько территорий у озёрских многоэтажек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

Ремонтные работы проведут по следующим адресам:

микрорайон имени маршала Катукова, дома № 12, 12А, 13;

кв. Текстильщики, дома № 11, 10, 9, 8, 12;

микрорайон-1, дома № 1, 29;

микрорайон имени маршала Катукова, дом № 35;

с. Редькино, ул. Ф. Ока, дома № 21, 28.

Работы по комплексному благоустройству дворов в Коломне и Озёрах проходят по государственной программе Московской области «Формирование комфортной городской среды». Для каждой территории подбирается определенный — наиболее востребованный — перечень работ. Озёры в 2025 году отметят 100-летие со дня основания, поэтому городским пространствам в администрации муниципалитета уделяют особое внимание.

В прошлом году в Коломне и Озерах отремонтировали 22 дворовые территории: заменили асфальт на внутриквартальных дорогах, обновили бортовой камень, обустроили пешеходные дорожки и новые парковочные места.

В этом году в общем списке 18 дворов, расположенных в городском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.