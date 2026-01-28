Дворники и техника обеспечивают уборку снега у Подольской областной больницы

Дворники и спецтехника Подольской областной клинической больницы на улице Кирова в Подольске работают в усиленном режиме из-за снегопадов.

В период обильных снегопадов сотрудники Подольской областной клинической больницы усилили уборку территории. В течение дня 11 дворников очищают тротуары и дороги учреждения с помощью лопат и снегоуборщиков, а также обрабатывают поверхности реагентами для безопасного передвижения пациентов, сотрудников и машин скорой помощи.

Одна из дворников, Юлия Рожкова, отметила, что зима принесла больше работы, но коллектив уже привык к нагрузке. Она добавила, что весной на территории высадят больше цветов, рассаду для которых уже готовят.

В ночное время уборку снега на территории больницы выполняет трактор, что позволяет поддерживать подъезды к корпусам в чистоте и доступности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.