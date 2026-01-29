Дворники Черноголовки расчистили дорогу к отделению «Активного долголетия»

Дворники в Черноголовке очистили подходы и пандус к отделению «Активного долголетия» на улице Центральная, 10А, до начала занятий 29 января.

В Черноголовке во время снегопада дворники расчистили крыльцо и все подходы к отделению «Активного долголетия» до начала занятий. Особое внимание уделили пандусу для маломобильных граждан.

Заведующая отделением Виктория Шведова рассказала, что два дворника ежедневно до начала рабочего дня убирают снег, чтобы получатели услуг могли беспрепятственно посещать занятия.

В отделении продолжают работать в штатном режиме: посетители занимаются интуитивным рисованием, создают объемные коллажи и посещают лекции по духовному просветительству. Новые участники могут подписать заявление на участие в проектах областной программы.

Шведова отметила, что несмотря на непогоду, все занятия завтра также пройдут по расписанию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.