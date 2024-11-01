Дворец творчества «Планета талантов» капитально отремонтируют в Лобне

сегодня в 14:57

В Подмосковье объявлен конкурс на капитальный ремонт Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» в Лобне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Планируется, что исполнитель подготовит проект, выполнит капитальный ремонт и установит необходимое оборудование.

Дворец детского и юношеского творчества «Планета талантов» расположен на улице Булычева, 7. Здесь предстоит отремонтировать двухэтажное здание 1968 года постройки, общая площадь которого 974,4 кв. м.

Капитальный ремонт проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

Завершить работы планируется в 2025 году.

Дворец детско-юношеского творчества «Планета талантов» находится по адресу: улица Победы, 9.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.