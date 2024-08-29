Дворец молодежи в Подольске готов к новому сезону

Председатель комитета по делам молодежи администрации Подольска Ольга Соколова совместно с директором, депутатом Совета депутатов Юрием Стрелковым и профильными специалистами проверила готовность Дворца молодежи и центра «Юность» к новому учебному году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во Дворце молодежи сотрудники привели в порядок танцевальные аудитории и закупили аппаратуру для разнообразных занятий. Также до конца года планируют заменить кресла в зрительном зале. Приёмная комиссия изучила все необходимые нормативно-правовые документы.

В Центре психологической помощи молодежи «Юность» комиссия проверила техническую оснащенность, документацию по ГО и ЧС, а также убедилась в обеспечении антитеррористической защищенности.

Ранее состоялась приемка Дворца культуры «Октябрь» к новому сезону. Там провели ряд инженерных работ: отремонтировали цоколь, фасад, установили парковку для детских самокатов и обновили учебные кабинеты, холлы. Фойе второго этажа перед малым театральным залом стал более уютным. Также приобрели новую мебель.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.