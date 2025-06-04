Дворец культуры «Видное» в Ленинском округе отметил 70-летие

В Ленинском городском округе отметили 70-летие старейшего и самого крупного учреждения культуры муниципалитета — дворца культуры «Видное». Он строился одновременно с возведением рабочего поселка и был открыт в 1955 году — еще до того, как Видное стал городом. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Благодаря креативному подходу и неугасаемой энергии коллектива дворца культуры, это место стало настоящим центром притяжения для большого числа наших жителей. Я искренне благодарен всем сотрудникам учреждения за их преданность и любовь к своей работе», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Здание дворца культуры спроектировано в стиле советского неоклассицизма, украшено колоннами и обилием декоративных элементов. Его отделку вел Художественный фонд союза художников СССР. Учреждение расположено на Советской площади, является главной достопримечательностью центральной части Видного и входит в границы исторического центра города, которая признана объектом культурного наследия Московской области.

С первых лет открытия в учреждении работали различные художественные, спортивные кружки и секции, в том числе цирковой кружок Тамары Корхиной, формировались и совершенствовали свое мастерство известные и любимые по сей день коллективы: хор русской песни «Россияночка», хореографический ансамбль «Мозаика», оркестр русских народных инструментов под руководством Владимира Глейхмана, народный театр «Т-Вид» Ларисы Гейлис, которые и сейчас являются визитными карточками Ленинского округа.

«Сегодня дворец культуры „Видное“ — это профессиональный коллектив — порядка 100 человек, а также около полутора тысяч маленьких и взрослых жителей Ленинского округа, которые занимаются в наших кружках, студиях и творческих объединениях. В стенах учреждения тренируются воспитанники танцевально-спортивного клуба „Звездный вальс“, ансамбля „Видновчаночка“, студии эстрадного вокала „Звуковая волна“, творческой мастерской „Стрекоза“, собираются молодежные объединения „Рок-клуб“, „Застава“, участники губернаторского проекта „Активное долголетие“ и многие другие. В структуру дворца культуры в последние годы вошли также досуговый центр „Мечта“ и историко-культурный центр Ленинского округа», — рассказала директор дворца культуры «Видное» Ирина Родителева.

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