Дворец культуры «Северный» в Балашихе стал съемочной площадкой для нового российского фильма. В кадре здание предстанет в роли ЗАГСа одного из провинциальных городов. Съемки привлекли внимание местных жителей — многие пришли посмотреть на процесс и сделать фото с актерами, среди которых Николай Наумов и Юлия Александрова, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Передаю привет Балашихе. Желаю ее жителям всего хорошего», — отметил в своем ролики главный герой сериала Николай Наумов.

Съемки комедийного сериала «Трешка» — жизнеутверждающей истории о большой семье из девяти человек, которые живут под одной крышей, стортовали в начале июля 2025 года. В проекте производства Russian Code играют Юлия Александрова, Николай Наумов, Дмитрий Лысенков, Людмила Юлова, Алла Михеева, Олеся Железняк, Михаил Трухин, Илья Лыков, Ярослав Могильников, Евгения Капралова, Галина Петрова и другие.

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