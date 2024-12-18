Двоюродный брат сестер Хачатурян заявил, что девушки нарушают ограничения суда

Племянник Михаила Хачатуряна Арсен заявил, что сестры Хачатурян регулярно нарушают судебные ограничения, в том числе общаются друг с другом и со свидетелями по уголовному делу, по которому еще ведется следствие, сообщает 360.ru .

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян задержали 28 июля 2018 года по подозрению в убийстве отца в Москве. Как рассказали девушки, он на протяжении многих лет издевался над ними, применял физическое и сексуальное насилие. Сначала сестрам вменялось убийство группой лиц по предварительному сговору, однако в марте 2021 года СК РФ возбудил уголовное дело в отношении их покойного отца, а самих девушек признали потерпевшими. По словам Арсена Хачтуряна, недавно сестры были замечены в Краснодарском крае.

«Есть информация, что они или живут в Краснодаре, или поехали отдыхать», — рассказал племянник Михаила Хачатуряна.

Он добавил, что сестры Хачатурян общаются между собой и со свидетелями по уголовному делу, а это недопустимо. Судя по публикациям их друзей в соцсетях, сестры «постоянно мелькают на днях рождения и мероприятиях», а также появляются на фото в ночных клубах Москвы, отметил Арсен.

В свою очередь, адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин рассказал, что сестрам действительно запрещено общаться друг с другом и со свидетелями, кроме их матери. Они могут общаться со всеми, кто не проходит свидетелем по делу.

По словам адвоката, сейчас у сестер Хачатурян нет ограничений по перемещению (которые были в период домашнего ареста), то есть девушки могут покидать регион и менять место жительства с разрешения следователя.

Адвокат добавил, что также сестры могут работать, учиться, пользоваться интернетом и телефонами для работы.

Ранее сообщалось о том, что сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны их отца Михаила Хачатуряна, против которого возбудили уголовно дело, мужчину обвинили посмертно.