Двойных: в Подмосковье утвердили план по 215 капитальным торговым объектам

В Подмосковье утвердили план по 215 капитальным торговым объектам. По 7 торговым объектам работу завершат до конца июля, сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

«План по 215 капитальным торговым объектам утвержден», — сказал он.

По нестационарным торговым объектам алгоритм следующий: они либо демонтируются, либо обновляется архитектурный облик, либо, если это принудительное приведение в соответствие, объект должен находиться под судебным разбирательством.

«Эту работу должны завершить до конца июля», — заключил Двойных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — заявил Воробьев.