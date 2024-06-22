Двое жителей Подмосковья стали федеральными победителями «Диктанта Победы»

21 июня, накануне Дня памяти и скорби, в Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялось торжественное награждение победителей Международной патриотической акции «Единой России» «Диктант Победы», которая прошла по всей стране в апреле. Среди награжденных сразу два жителя Подмосковья, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«В этом году очно и онлайн в акции приняли участие порядка 2 миллионов человек. Диктант прошел во всех регионах России и в 61 государстве мира. Он стал самым массовым тестом на знание истории Великой Отечественной войны. Участников акции становится все больше, и это говорит о высоком уровне интереса людей разных возрастов к истории Великой Отечественной войны», — рассказал на награждении координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Во время «Диктанта Победы» впервые прошла акция «Письмо Герою»: на площадках установили специальные почтовые ящики, раздавали бланки, где каждый мог написать свое пожелание, добрые слова для бойцов, находящихся в зоне СВО.

Александр Хинштейн также напомнил, что для абитуриентов, правильно ответивших на все 25 вопросов диктанта, предусмотрены преференции при поступлении в ВУЗы.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что «Диктант Победы» стал такой же неотъемлемой частью празднования Дня Победы, как и «Бессмертный полк», «Георгиевская лента».

«В этих мероприятиях все чаще принимают участие молодые люди. Среди участников „Диктанта Победы“ почти две трети — это дети и молодежь», — подчеркнула она.

21 июня «Единая Россия» наградила победителей Международной исторической акции «Диктант Победы — 2024». В этом году ими стали 20 участников из 18 регионов страны. Сразу 2 из них — представители Московской области. Михаил Павлов, сотрудник 28 пожарно-спасательного отряда МЧС России из Сергиева Посада и Данила Борисов, учитель истории и обществознания «Гимназии № 1» из Воскресенска — люди, поистине знающие и любящие историю своей страны.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Московская область в очередной раз продемонстрировала знания истории о Великой Отечественной войне. Об этом, в первую очередь, говорят результаты — из года в год участники из Подмосковья в числе федеральных победителей Диктанта. Из двадцати абсолютных победителей — двое жителей региона. Мы гордимся земляками и поздравляем их. В наше непростое время подобные патриотические акции очень актуальны. Сегодня наша страна сталкиваемся с откровенной войной против исторической памяти, которая развязана отдельными государствами. Сносятся памятники, свидетельствующие о подвигах нашего народа, учебники истории переписываются целыми главами. Поэтому наша задача, во что бы то ни стало, — сохранять историческую правду о нашем прошлом», — заявил депутат Мособлдумы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев.

Победители получат призы, а 9 мая 2025 года смогут принять участие в Параде Победы на Красной площади в качестве гостей.

26 апреля «Единая Россия» в шестой раз провела международную акцию «Диктант Победы». Исторический тест написали на более чем 28 тысячах площадок в России и 61 стране мира. Акцию поддержали школы, вузы, структуры Росатома, Росгидромета, Роскосмос, Русское географическое общество, Почта России, промышленные корпорации. Ответить на вопросы «Диктанта Победы» можно было в аэропортах страны, в самолетах, на железнодорожных вокзалах, в поездах дальнего следования. Более 1,5 тысяч площадок были созданы в воинских частях, подразделениях, учебных заведениях Минобороны, Росгвардии, МВД, МЧС. Сами задания в этом году были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.