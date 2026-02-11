Двое детей-сирот получили ключи от собственного жилья в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров вручил ключи от квартир детям-сиротам 10 февраля. В торжественном мероприятии приняли участие Герой Российской Федерации, руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета Российской Федерации Сергей Петров, заместитель главы округа Евгения Сирота, городской прокурор Балашихинской городской прокуратуры Дмитрий Девятко и начальник управления по жилищным вопросам Александра Александрова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В 2026 году в Балашихе ключи от квартир получат 34 детей-сирот, из которых 8 детей подлежат обеспечению в рамках приобретения жилых помещений по аукционам, а 26 детей получат свои квартиры с помощью жилищных сертификатов.

«Получение ключей от своей собственной квартиры — это начало нового этапа жизни. Ежегодно совместно с Правительством Московской области, Следственным комитетом и прокуратурой Балашихи мы проводим большую работу, чтобы решить одну из ключевых социальных задач — обеспечить жильем детей-сирот. Сегодня вы получаете не только ключи от своего жилья, это ключи от вашего дома, где вы будете строить свою семью и растить детей», — сказал Сергей Юров.

Квартиры, расположенные в новых микрорайонах, обеспечены инженерными системами, оснащены индивидуальными приборами учета холодного и горячего водоснабжения и готовы для проживания.

Государственная программа по обеспечению жильем детей-сирот «Жилище» реализуется в Балашихе при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.