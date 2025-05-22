Движение «Здоровое Отечество» провело масштабный форум в Серпухове

Площадкой для встречи общественников, депутата окружного Совета, чемпиона по боксу Федора Чудинова, молодежных активистов, волонтеров и других неравнодушных граждан стал Дворец культуры имени В. И. Ленина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особыми гостями стали представители центрального офиса «Здорового Отечества».

Участники мероприятия обсудили патриотические, спортивные и культурно-просветительские проекты, которые в дальнейшем будут реализованы в Серпухове. Самых активных отметили наградами. Кроме того, они подняли актуальные вопросы повышения роли физической активности в повседневной жизни, увеличения числа оздоровительных и образовательных инициатив и увеличения популярности занятий спортом среди молодежи.

Как отметила председатель Движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская: «Наше Движение становится связующим звеном между разными поколениями, регионами и профессионалами, создавая прочную платформу для взаимного обмена идеями и опытом. Мы строим не просто организацию, а мощное, дружное сообщество тех, кто видит заботу о здоровье страны не лозунгом, а личным делом чести и образом жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.