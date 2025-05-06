Движение «Победа 9/45» сплотило более 100 тысяч активистов

Более 100 тысяч активистов участвуют в патриотическом движении «Победа 9/45» по всему миру, сообщил вице-спикер Госдумы, председатель оргкомитета движения Борис Чернышов.

«Вот отчет за 3 месяца: у нас более 100 тысяч участников, мы планировали провести акции более чем в 15 странах, но мы ждали, что подключатся Таиланд, Турция. Мы не ожидали, что подключатся представители Соединенных Штатов Америки. Будут участвовать в наших мероприятиях», — сказал Чернышов в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что представители этих стран сами выходили на диалог с организаторами движения «Победа 9/45». Они делились своим опытом о том, как в их странах проходят акции, приуроченные к 9 Мая.

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