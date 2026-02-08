Движение парализовано на улице в Подольске из-за появления огромной лужи
Улицу затопило в подмосковном Подольске
Станционную улицу в подмосковном Подольске частично затопило. Образовалась огромная лужа воды, которая мешает проезду машин, сообщается в Telegram-канале «Подольск».
На Станционной улице появилась огромная длинная лужа. Не исключено, что она глубокая. Из-за этого автомобили не рискуют заезжать в воду, чтобы не получить гидроудар.
Грузовик и легковой автомобиль остановились перед лужей.
Накануне ночью сообщалось, что на Станционной улице рядом с торговым центром «Вагант» разлилась вода по дороге. Ожидалось, что за ночь она замерзнет, но этого не произошло.
