Движение «Я/Мы Сергей Фургал»* признали в РФ террористическим

Росфинмониторинг признал межрегиональное общественное движение «Я/Мы Сергей Фургал»* причастным к экстремистской деятельности или терроризму и внес его в соответствующий список, следует из данных на сайте ведомства.

Ранее прокуратура Хабаровского края признала общественное движение экстремистской организацией.

В декабре 2023 года суд приговорил экс‑губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Его вместе с сообщниками признали виновными в убийстве двух и более лиц организованной группой, по найму с целью сокрытия других преступных действий.

По данным следствия, в 2004-2005 годах экс-губернатор являлся организатором покушения на бизнесмена Александра Смольского, а также убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова.

* Запрещенная в России экстремистская организация, внесена в список террористов и экстремистов.