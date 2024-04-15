Двенадцатый фигурант дела о нападении на «Крокус сити холл» обжаловал арест

Двенадцатый фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Мухаммад Шарипзода* обжаловал свой арест, сообщает ТАСС .

По информации пресс-службы Басманного районного суда, в суд поступила апелляция на избрание меры пресечения Шарипзоде*. Ее будет рассматривать Мосгордума.

Ранее фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои* принял решение обжаловать свой арест. Жалоба была зарегистрирована сегодня и уже поступила в суд. Ее подали 15 апреля.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал и открыли огонь по мирным людям, которые пришли на выступление группы «Пикник». В результате погибло 144 человека. Под стражу заключили 11 фигурантов уголовного дела о терроризме, в том числе четырех прямых исполнителей. Их поймали недалеко от границы с Украиной.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в концертном зале без родителей остались семь ребят.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.

* внесен в список террористов на территории РФ